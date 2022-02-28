Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta geride kaldı - Son Dakika
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Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta geride kaldı

28.02.2022 23:34
Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta geride kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı.

Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.

Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4,7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4,4 gol kaydedildi.

Ligde geride kalan haftalarda atılan goller

Ligde 2021-2022 sezonunun geride kalan bölümünde atılan goller şöyle:

1. hafta: 26 gol

2. hafta: 21 gol

3. hafta: 27 gol

4. hafta: 27 gol

5. hafta: 28 gol

6. hafta: 25 gol

7. hafta: 29 gol

8. hafta: 31 gol

9. hafta: 34 gol

10. hafta: 24 gol

11. hafta: 26 gol

12. hafta: 21 gol

13. hafta: 29 gol

14. hafta: 21 gol

15. hafta: 25 gol

16. hafta: 39 gol

17. hafta: 23 gol

18. hafta: 29 gol

19. hafta: 16 gol

20. hafta: 25 gol

21. hafta: 25 gol

22. hafta: 24 gol

23. hafta: 24 gol

24. hafta: 25 gol

25. hafta: 25 gol

26. hafta: 32 gol

27. hafta: 44 gol

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Spor Toto Süper Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta geride kaldı - Son Dakika


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