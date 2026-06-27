Süper Lig ve Spor Gündemi

?Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
???FENERBAHÇE
?- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
BASKETBOL
- ??FIBA U17 Dünya Kupası
??20.15 ?Yeni Zelanda - Türkiye
???VOLEYBOL
- Milletler Ligi 2'nci hafta
21.30 Türkiye - Arjantin
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