Süper Lig Vizesi İçin Trendyol 1. Lig Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig Vizesi İçin Trendyol 1. Lig Başlıyor

05.08.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 63. sezonu 20 takımla start alıyor, 3 ekip Süper Lig'e yükselecek.

Sezon sonunda 3 ekibin Süper Lig vizesi alacağı Trendyol 1. Lig'de bu yıl 63. sezon heyecanı yaşanacak.

1963-1964'te 2. Lig adıyla oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon Trendyol isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez başlayacak.

Ligde bu sezon 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip Süper Lig'e yükselecek. Ligin son 5 sırasındaki ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

Süper Lig'e yükselenler

1963-1964'ten beri 187 ayrı futbol takımının mücadele ettiği ligde, 68 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Serik Belediyespor ve Vanspor FK, bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Samsunspor 8, Çaykur Rizespor ise 7 şampiyonlukla ligde en başarılı ekipler olarak dikkati çekti. Bu takımları 6 defa bir üst lige çıkan Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu izliyor.

Adanaspor, Adana Demirspor, Diyarbakırspor ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı, 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

Ligde en fazla yer alanlar

Bu sezon 38. kez 1. Lig'de mücadele edecek Sakaryaspor, 37 sezonla bu kulvarda en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

Sakaryaspor'u 36 sezonla Denizlispor, 35 sezonla Mersin İdmanyurdu ve 34 sezonla Adanaspor izliyor.

Giresunspor, Karşıyaka ile Konyaspor 33'er; Aydınspor, Beypazarı Şekerspor ile Boluspor 32'şer; Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor ile Orduspor 31'er; Antalyaspor ve Manisaspor da 30'ar kez bu organizasyonda yer aldı.

Play-off'tan çıkanlar

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 30 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip, play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük (2), Altay, İstanbulspor, Pendikspor ve Bodrum FK mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig Vizesi İçin Trendyol 1. Lig Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:29:31. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig Vizesi İçin Trendyol 1. Lig Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.