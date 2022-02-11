Üye Girişi
Futbolda yayın ihalesi dokümanlarını alma süreci tamamlandı - Son Dakika

Futbolda yayın ihalesi dokümanlarını alma süreci tamamlandı

11.02.2022 21:01
Futbolda yayın ihalesi dokümanlarını alma süreci tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin doküman alma süreci tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin doküman alma süreci tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta başlayan süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36'sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, IMG Media firması danışmanlığında ihale komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi.

İhale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm soruların cevaplandığı aktarıldı.

Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar, elden veya elektronik posta yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebilecek.

Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekecek. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunulacak.

Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolda yayın ihalesi dokümanlarını alma süreci tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolda yayın ihalesi dokümanlarını alma süreci tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement