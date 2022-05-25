Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti

25.05.2022 23:26
Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig play-off ilk karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibi, 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak karşılaşma öncesi avantajı kaptı.

Eyüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

TAŞKIN İLTER GALİBİYETİ GETİRDİ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti. Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.

İSTANBULSPOR FİNAL İÇİN AVANTAJLI

Finale yükselen taraf İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. İstanbulspor, play-off ilk maçında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek final için büyük bir avantaj yakaladı.

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Son Dakika Spor Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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