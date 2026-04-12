Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler - Son Dakika
Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler

Süper Lig\'de 3-3\'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler
12.04.2026 19:12
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa, 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile skora denge getirdi. 

6 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK

Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi Göztepe, taraftarlarının yoğun protestosu altında kazandığı penaltının ardından 82. dakikada Jeferson'un golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle skoru 3-3 yaptı ve maçın skorunu belirledi. 

KEREM DEMİRBAY'DAN HAKEME TEPKİ

Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, 90+4. dakikada hakemin suratına top atar gibi hareket yapması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Göztepe 47, Kasımpaşa ise 28 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında  Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Son Dakika Spor Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:03
Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:02:29.
SON DAKİKA: Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler - Son Dakika
