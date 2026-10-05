Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği\'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Çakmak, ayrılık kararını ''Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı'' sözleriyle duyurdu.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde teknik direktör Metin Diyadin'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ

Kulüp Başkanı Arda Çakmak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Diyadin’in istifa ettiğini duyurdu. Ajansspor'a konuşan Arda Çakmak, ''Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı.'' ifadelerini kullandı. 

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Gençlerbirliği Kulübü, kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha yaparak Metin Diyadin'in istifa ettiğini ancak istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Gençlerbirliği, milli ara öncesinde oynadığı 6 maçta 7 puan toplamıştı. Başkent ekibi, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği’nin bu sezonki sonuçları: 

  • Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
  • Göztepe 0-1 Gençlerbirliği
  • Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor
  • Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
  • Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa
  • Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği
GençlerbirliğiMetin DiyadinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da 3 dakikada iki gol
Canlı anlatım: İtalya'da 3 dakikada iki gol
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:14:42. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei