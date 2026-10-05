Gençlerbirliği\'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde teknik direktör Metin Diyadin'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ

Kulüp Başkanı Arda Çakmak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Diyadin’in istifa ettiğini duyurdu. Ajansspor'a konuşan Arda Çakmak, ''Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı.'' ifadelerini kullandı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Gençlerbirliği Kulübü, kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha yaparak Metin Diyadin'in istifa ettiğini ancak istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Gençlerbirliği, milli ara öncesinde oynadığı 6 maçta 7 puan toplamıştı. Başkent ekibi, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği’nin bu sezonki sonuçları: