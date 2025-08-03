Sura Nil Karasu Gümüş Madalya Kazandı

Milli judocu Sura Nil Karasu, Gençler Avrupa Kupası'nın Kuzey Makedonya ayağında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 52 kiloda yarışan Sura Nil Karasu, başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun ikinci gününde finalde mücadele etti.

Kosovalı Laurine Gashi ile yaptığı final karşılaşmasını kaybeden milli judocu, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Türkiye böylece organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın ilk gününde milli judoculardan Sinem Oruç (63 kilo) ve Yağmur Yılmaz (+78 kilo) altın, Ceylan Kocabey (78 kilo) gümüş, Berkay Aydın ise (60 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.