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Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı - Son Dakika

Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı

30.12.2021 15:19
Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı

1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı

GOL DÜELLOSU

Maçta perdeyi Bandırmaspor'dan 8'de Doğan açtı. Ardından Keny 36'da sahneye çıkıp 2-0'a getirdi. Yeni Malatya, Mustafa ile farkı 1'e indirdi. 54'te bir kez daha Doğan farkı 2'ye yükseltti. 89'a Adem skoru 3-2'ye getirdi ama Malatya'ya yetmedi.

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Ziraat Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı - Son Dakika
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