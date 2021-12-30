Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Maçta perdeyi Bandırmaspor'dan 8'de Doğan açtı. Ardından Keny 36'da sahneye çıkıp 2-0'a getirdi. Yeni Malatya, Mustafa ile farkı 1'e indirdi. 54'te bir kez daha Doğan farkı 2'ye yükseltti. 89'a Adem skoru 3-2'ye getirdi ama Malatya'ya yetmedi.
Son Dakika › Spor › Sürprizler sahnesi Türkiye Kupası! Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı - Son Dakika Spor