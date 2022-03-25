Suruç Hokey Spor Kulübü U16'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Suruç Hokey Spor Kulübü U16'da Türkiye şampiyonu oldu

25.03.2022 09:55
Suruç Hokey Spor Kulübü U16'da Türkiye şampiyonu oldu

Kırıkkale'de düzenlenen Kızlar ve Erkekler U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonasında Suruç Belediyesi takımı, erkeklerde 1'nci, kızlarda ise 3'ncü olmayı başardı.

Kırıkkale'de düzenlenen Kızlar ve Erkekler U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonasında Suruç Belediyesi takımı, erkeklerde 1'nci, kızlarda ise 3'ncü olmayı başardı.

Kulüp başkanı ve antrenörü Abit Bostancı, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 defa üst üste U16 Türkiye Şampiyonu olan erkek takımı oyuncularını tebrik ederek, "Erkek takımımızı ve yeni kurulan kız takımımızı başarılarından dolayı tebrik ederim. Bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Kırıkkale, Bostancı, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Suruç Hokey Spor Kulübü U16'da Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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