Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenör Selda Akyol Ulutürk'ün çalıştırdığı Kepez Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, son olarak 2007 ve 2008 doğumlı Aysima Kök, Damla Güler ve Eylül Altundağ'ın tranferini gerçekleştirdi. Türk sporuna oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan kulüp başkanı Hakan Çatal, "Profesyonel altyapı imkanı sağladığımız tüm branşlardaki oyuncularımızı üst liglere taşımak istiyoruz. Yetiştirdiğimiz çocukların gelecekte milli takımlarda ülkemizi temsil edeceği hayali, en büyük motivasyonumuz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sutopunda Kepez'den Antalyaspor'a 3 yılda 12 transfer - Son Dakika

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