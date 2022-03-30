Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı - Son Dakika
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Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

30.03.2022 10:01
Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı.

Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı.

Türkiye Sutopu Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 27 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 18 hafta süren ve 9 takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçları yapıldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonrası oluşan sıralamaya göre ilk 4 takım içinde yer alan Galatasaray Spor Kulübü, ENKA, Adalar Su Sporları Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü kendi aralarında play-off mücadelesi yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesispor, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü ve ODTÜ Spor Kulübü ise kendi aralarında play-out mücadelesine çıkacak.

Play-off ve play-out maçları 1 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İki gruptaki mücadele 10 Nisan'daki karşılaşmalarla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

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