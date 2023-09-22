Jorge Jesus için "acil" koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Jorge Jesus için "acil" koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 22.09.2023 12:38

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde galibiyeti olmayan Damac karşısında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası tepkilere maruz kaldı. Kulüp yönetiminin bu maç sonrası acil toplantı kararı aldığı ve Portekizli hocayı görevden almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da ligin zayıf ekibi Damac FC'ye karşı alınan beraberliğin ardından topun ağzında. Tribünlerin tepki gösterdiği Jesus için yönetimin toplandığı iddia edildi.

JESUS'U GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Al-Riyadh'ın haberine göre; Al-Hilal yönetimi, Jorge Jesus'u görevden almayı düşünüyor. Damac FC ile berabere kalınan maçın ardından yöneticilerin acil koduyla toplandığı ve Portekizli hoca için son kararı alacakları iddia edildi.

MAĞLUBİYETLERİ YOK

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, 7. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Portekizli hocanın öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada.

Suudi Arabistan'da Al-Hilal yönetimi, Jorge Jesus için 'acil' koduyla toplandı! Tepkiler çığ gibi

Jorge Jesus, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus için 'acil' koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus için "acil" koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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