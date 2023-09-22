Jorge Jesus için "acil" koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da ligin zayıf ekibi Damac FC'ye karşı alınan beraberliğin ardından topun ağzında. Tribünlerin tepki gösterdiği Jesus için yönetimin toplandığı iddia edildi.

JESUS'U GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Al-Riyadh'ın haberine göre; Al-Hilal yönetimi, Jorge Jesus'u görevden almayı düşünüyor. Damac FC ile berabere kalınan maçın ardından yöneticilerin acil koduyla toplandığı ve Portekizli hoca için son kararı alacakları iddia edildi.

MAĞLUBİYETLERİ YOK

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, 7. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Portekizli hocanın öğrencileri maç fazlasıyla 2. sırada.