Paranın su gibi dağıtıldığı takımda görülmemiş olay - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paranın su gibi dağıtıldığı takımda görülmemiş olay

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında ayrılık krizi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderson Talisca'nın yanı sıra birçok yıldız oyuncu takımdan ayrılmayı planlıyor. Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi isimler bulunan Al Nassr'da, oyuncuların ülkenin kültürel farklılıkları nedeniyle takımdan ayrılmak istedikleri belirtildi.

19.11.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Anderson Talisca'nın dışında birçok yıldız takımdan ayrılmayı planlıyor.

HEPSİ AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi isimleri barındıran Al Nassr'da oyuncuların ülkenin kültürel farklılıkları sebebiyle adaptasyonda zorlandığı ve takımdan ayrılmak istedikleri ortaya çıktı.

Öte yandan Suudi Arabistan'daki tüm kulüplerin uzun süredir oyunculara ödeme yapmaması da Al Nassr'daki krizi tetikleyen bir başka faktör oldu.

Paranın su gibi dağıtıldığı takımda görülmemiş olay

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, sadio mane, Al Nassr, Deprem, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paranın su gibi dağıtıldığı takımda görülmemiş olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Güven GÖRGÜLÜ:
    bir başka faktör değildir o ana faktördür 12 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Su gibi dağıtılan paraya değilde bir kuru ekmeğe muhtaç olan insanlar var dünyada bu dünya size cennet olsun bakalım ahirette nasıl hesap vereceksiniz 0 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Yalan haber 0 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    para ve sonuçları 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:12:25. #1.13#
SON DAKİKA: Paranın su gibi dağıtıldığı takımda görülmemiş olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.