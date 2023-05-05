Spor tarihinin gördüğü en kallavi maaş! Messi bu teklifi reddedemeyecek

Seçime 9 gün kala bir gruba böyle seslendi: En düşük maaşı 21 bin 265 lira yapacağım

Reuters'ın paylaştığı haber futbol gündemini altüst etti. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar euroluk bir teklif yaptı.

REKABETİ YENİDEN İZLETMEK İSTİYORLAR

Ronaldo transferiyle dünyanın dikkatini üzerine çeken Suudi Arabistan'da devlet büyükleri, Lionel Messi transferiyle ikilinin rekabetini yeniden seyrettirmek istiyor.

AİLESİYLE ARABİSTAN'A GİTTİ

Lionel Messi, ticari anlaşmalar dolayısıyla PSG'den izin almadan Suudi Arabistan'a gitti. Babası Jorge Messi'nin de son zamanlarda sık sık Suudi Arabistan'da görülmesi transfer söylentilerini iyice kuvvetlendirdi.

BARCELONA VE INTER MIAMI'DEN TEKLİF VAR

Arjantinli süper yıldızı eski takımı Barcelona istiyor. ABD'den Inter Miami'nin de bir teklifi var. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen teklifler ile bu iki takımın önerisi arasında çok büyük bir fark var.

PSG'DE OYNAMASI ARTIK ÇOK ZOR

PSG taraftarı, Lionel Messi ve yönetimi protesto etmek için tesisi bastı. Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan seyahatine taraftarlar ateş püskürdü. Taraftarların istemediği Messi'nin PSG'de oynama ihtimali oldukça zayıf gözüküyor.