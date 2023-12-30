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Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin - Son Dakika
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Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Kendisine yöneltilen eleştirilere sert çıkan Merih, ''Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim'' dedi. Yıldız futbolcu kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına ise ''Allah belanızı versin'' şeklinde yanıt verdi.

Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih\'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
30.12.2023 - 01:37,  Güncelleme: 01:41
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Suudi Arabistan takımıAl-Ahli forması giyen Merih Demiral, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı.

TFF'YE YÜKLENDİ

Ertelenen final için için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" dedi.

Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Öte yandansert çıkan Demirel, "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin"şeklinde yanıt verdi.

YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Kardeşim seni severim ama çıkınca yazsaydın birşeyler maman kesilir diye mi korkuyorsun Yanıtla 47 33

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan, Merih Demiral, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin - Son Dakika
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