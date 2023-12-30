Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih\'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin

Suudi Arabistan takımıAl-Ahli forması giyen Merih Demiral, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı.

TFF'YE YÜKLENDİ

Ertelenen final için için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" dedi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Öte yandansert çıkan Demirel, "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin"şeklinde yanıt verdi.