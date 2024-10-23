Szymanski, Manchester United Maçı İçin Hazırlıkta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Szymanski, Manchester United Maçı İçin Hazırlıkta

Fenerbahçe'nin Szymanski'si, Manchester United maçı için yüksek motivasyonla 3 puan hedefliyor.

23.10.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Sebastian Szymanski, Teknik Direktör Jose Mourinho ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısında soruları yanıtladı. Manchester United maçı için motive olduklarına vurgu yapan Szymanski, "Yarın yeni bir maça çıkacağız. Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Biz de iyi bir cevap vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her maçta gol atamazsınız"

Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, "Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması" diye konuştu.

"Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz"

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirten Polonyalı orta saha, "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sebastian Szymanski, Manchester United, Fenerbahçe, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Szymanski, Manchester United Maçı İçin Hazırlıkta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Szymanski, Manchester United Maçı İçin Hazırlıkta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.