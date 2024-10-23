Szymanski, Manchester United Maçı İçin Hazırlıkta

Spor

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Sebastian Szymanski, Teknik Direktör Jose Mourinho ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısında soruları yanıtladı. Manchester United maçı için motive olduklarına vurgu yapan Szymanski, "Yarın yeni bir maça çıkacağız. Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Biz de iyi bir cevap vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her maçta gol atamazsınız"

Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, "Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması" diye konuştu.

"Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz"

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirten Polonyalı orta saha, "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL