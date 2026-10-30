Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Nice, 5-2'lik skorla kazandı.

SZYMANSKI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Nice, karşılaşmanın 12. dakikasında Elye Wahi'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sebastian Szymanski, 15. dakikada skoru eşitledi. Baskısını artıran Nice, 34. dakikada penaltıdan yine Wahi ile öne geçmeyi başardı. Baskısını iyice sürdüren ev sahibi ekip, 45. dakikada Jonathan Clauss ile skoru 3-1'e getirdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

İkinci yarıya da iyi başlayan Nice, 52. dakikada Mohamed Amoura'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Konuk ekip Rennes, 58. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle ümitlendi ancak 73. dakikada Elye Wahi hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

LİGDEKİ GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Polonyalı oyuncu Szymanski, böylece Rennes formasıyla ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Yıldız ismin ayrıca 1 de asisti bulunuyor.