SPOR Taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor idmanında - Son Dakika
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SPOR Taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor idmanında

19.10.2022 20:15

Taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor idmanındaSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da yeni sezonda ekibe dahil olan taç antrenörü Thomas Gronnemark idmana katıldı.

Taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor idmanında

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da yeni sezonda ekibe dahil olan taç antrenörü Thomas Gronnemark idmana katıldı. Bordo-mavililerde ayak bileğine darbe alan Marek Hamsik de idmana ara verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da hazırlıklar başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan idmana daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp'un ekibinde çalışan ve bordo-mavililerin Avusturya kampında 4 gün eğitim veren taç antrenörü Thomas Gronnemark da katıldı. Trabzon'da ilk kez idmana katılan ve Gronnemark futbolcularla taç atışı çalıştı.

HAMSIK İDMANDA SAKATLANDI

İdman sırasında takımın yıldızlarından Marek Hamsik, ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin saha kenarında müdahale ettiği Slovak oyuncu sonrasında idmana ara verdi.

DJANINY VE EMREHAN İDMANA ÇIKMADI

Trabzonspor'da sol kalf kas bölgesinde sakatlık yaşayan Djaniny ile bel kasımda spazm yaşayan Emrehan idmana çıkmadı. Bordo-mavililerde yine tedavileri süren Visca, Dorukhan ve Serkan Asan antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA
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