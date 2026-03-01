Etiyopyalı atlet Tadese Takele, Tokyo Maratonu'nu üst üste ikinci kez kazandı.
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maratondan biri olan 42,195 kilometrelik Tokyo Maratonu koşuldu.
Erkeklerde Tadese Takele, 2 saat 3 dakika 37 saniyeyle koşuyu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyeyle koşuyu ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci ve Hawi Feysa ise üçüncü sırada koşuyu bitirdi.
Son Dakika › Spor › Tadese Takele Tokyo Maratonu'nu Yeniden Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?