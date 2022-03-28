Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı - Son Dakika
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Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı

28.03.2022 10:47
Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı

Düzce Taekwondo Anadolu Yıldızlar ligi seçmesinde dereceye girmek için 60 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Düzce Taekwondo Anadolu Yıldızlar ligi seçmesinde dereceye girmek için 60 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmesi düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı seçmelerin yanı sıra 60 sporcunun katıldığı Minikler il şampiyonası da yapıldı.

Gün boyu süren müsabakalara toplam 110 sporcu katıldı.

Düzce Seçmelerinde dereceye gerinler iller arası şampiyonada Düzce'ye temsil edecekler. - DÜZCE

Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı

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Taekwondo, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Düzce seçmesi yapıldı - Son Dakika
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