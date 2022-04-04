Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya - Son Dakika
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Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya

04.04.2022 10:15
Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, İspanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, İspanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 7'si altın 14 madalya kazandı.

İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden 1100 civarında sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na puan veren G2 statüsündeki turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milli taekwondocular, turnuvayı 7 altın, 1 gümüş, 6 bronz toplam 14 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa'nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı. Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo) Gümüş: Hüseyin Kartal (80 kilo)Bronz: Fatma Keleş (46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo) Görkem Polat (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)


- İstanbul
Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya
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Taekwondo, İspanya, Altın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taekwondo Milli Takımı'ndan İspanya'da 14 madalya - Son Dakika
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