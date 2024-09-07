TAF Başkanı Çintimar: Paralimpik Başarılar Artacak - Son Dakika
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TAF Başkanı Çintimar: Paralimpik Başarılar Artacak

TAF Başkanı Çintimar: Paralimpik Başarılar Artacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği başarılara dikkat çekerek spor yapan engelli sayısının artmasıyla bu başarı grafiğinin çok daha yüksek seviyelere çekileceğini belirtti.

07.09.2024 15:19
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği başarılara dikkat çekerek spor yapan engelli sayısının artmasıyla bu başarı grafiğinin çok daha yüksek seviyelere çekileceğini belirtti.

Çintimar, İzmir Atatürk Stadyumu'nun yanındaki Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bugün başlayan Atletizm Süper Lig final müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenledi.

Türk atletizminde 2024 sezonu zirvesini gerçekleştirdiklerini, olimpiyatlarda mücadele eden 16 sporcularının da Atletizm Süper Lig'de yarıştığını aktaran Çintimar, ligde kalitenin her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Müsabakaların yarın tamamlanacağını ifade eden Çintimar, "Son 4-5 yıldır Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden takımların da girmiş olması ayrı bir güzellik. Süper Lig ve Birinci Lig'de yarışan sporcu sayısı gibi takım sayısının da tüm Anadolu'ya yayılması bizi mutlu ediyor." dedi.

Altyapıya çok önem verdiklerini ifade eden Çintimar, buradan yetişen gençlerle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği başarılara değinen Çintimar, "Başarılar, yukarıya doğru gidiyor, hala madalyalar geliyor. Bir önceki olimpiyatın kat kat üstünde madalyalar alındı. Atletlerimiz dünya rekoru kırdılar, şampiyon oldular. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek. Ülkemizde engelli sayısı çok fazla ama spor yapan sayı maalesef çok az. Bu sayıyı arttırdığımızda inanıyorum ki oradaki başarı çok daha yukarıya gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TAF Başkanı Çintimar: Paralimpik Başarılar Artacak - Son Dakika

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