TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ev sahipliğinde yapılan özel yarışmalar koordinasyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.
TAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışmalar düzenleyen organizatörlerle kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.
Spor kültürünün yaygınlaştırılması için yol koşuları yapmak zorunda olduklarını söyleyen başkan Fatih Çintimar, "Bir ülkede sporun adını yaymak istiyorsanız yol ve maraton koşularını yaygınlaştırmanız gerekir. Spor kültürünü yaygınlaştırmak için atletizmin yol koşullarını yapmak zorundayız. Çünkü yol koşuları herkesin katılabileceği bir spor dalı. Yol koşuları giderek büyüyor, belli bir disiplinde kontrol edilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Geçen yıl gerçekleştirilen özel yarışmalara 142 bin 236 kişinin katıldığını aktaran Çintimar, "Spor bilgi sistemine kayıtlı liglerimizde 30 bin 245 lisanslı sporcumuz var. Önümüzdeki dönem tüm yol yarışmalarının lisanslı koşulmasını istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Böylece aidiyet hisseden yarışmacı sayımız artacak. Organizasyonlarda emek veren herkese teşekkür ederiz. Tüm yarışmalarda göğüs sponsoru arayışımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic ise şunları kaydetti:
"8 yıldır Avrupa Atletizm Birliği'nde çalışıyorum ve Avrupa Atletizm Birliği olarak 51 ülkenin bağlı olduğu yol yarışmaları düzenliyoruz. Olimpik değerlere sahip çıkmalıyız. Bir kişinin izlediği futbol maçından sonra hayatı değişmez ama katılımcı olarak katıldığı bir spordan sonra hayatı değişebilir. Bu yarışmaları her ülkenin platformuna eklemek istiyoruz. Avrupa'daki tüm koşucularla iletişime geçmek için bir sistem hazırladık. Sporcuların verilerini tutabilmek ve onların bize kolayca ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu sayede iletişimi geliştirmek istiyoruz."
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Spor › TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?