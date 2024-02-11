TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi

TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ev sahipliğinde yapılan özel yarışmalar koordinasyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Çintimar, yol koşularının spor kültürünün yaygınlaştırılması için önemli olduğunu belirterek, tüm yol yarışmalarının lisanslı koşulmasını hedeflediklerini söyledi. Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Vasic ise iletişimi geliştirmek amacıyla bir sistem hazırladıklarını ifade etti.

11.02.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ev sahipliğinde yapılan özel yarışmalar koordinasyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

TAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışmalar düzenleyen organizatörlerle kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Spor kültürünün yaygınlaştırılması için yol koşuları yapmak zorunda olduklarını söyleyen başkan Fatih Çintimar, "Bir ülkede sporun adını yaymak istiyorsanız yol ve maraton koşularını yaygınlaştırmanız gerekir. Spor kültürünü yaygınlaştırmak için atletizmin yol koşullarını yapmak zorundayız. Çünkü yol koşuları herkesin katılabileceği bir spor dalı. Yol koşuları giderek büyüyor, belli bir disiplinde kontrol edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen özel yarışmalara 142 bin 236 kişinin katıldığını aktaran Çintimar, "Spor bilgi sistemine kayıtlı liglerimizde 30 bin 245 lisanslı sporcumuz var. Önümüzdeki dönem tüm yol yarışmalarının lisanslı koşulmasını istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Böylece aidiyet hisseden yarışmacı sayımız artacak. Organizasyonlarda emek veren herkese teşekkür ederiz. Tüm yarışmalarda göğüs sponsoru arayışımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic ise şunları kaydetti:

"8 yıldır Avrupa Atletizm Birliği'nde çalışıyorum ve Avrupa Atletizm Birliği olarak 51 ülkenin bağlı olduğu yol yarışmaları düzenliyoruz. Olimpik değerlere sahip çıkmalıyız. Bir kişinin izlediği futbol maçından sonra hayatı değişmez ama katılımcı olarak katıldığı bir spordan sonra hayatı değişebilir. Bu yarışmaları her ülkenin platformuna eklemek istiyoruz. Avrupa'daki tüm koşucularla iletişime geçmek için bir sistem hazırladık. Sporcuların verilerini tutabilmek ve onların bize kolayca ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu sayede iletişimi geliştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Çintimar, İstanbul, Atletizm, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement