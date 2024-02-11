TAF Yol Koşuları Koordinasyon Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ev sahipliğinde yapılan özel yarışmalar koordinasyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

TAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışmalar düzenleyen organizatörlerle kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Spor kültürünün yaygınlaştırılması için yol koşuları yapmak zorunda olduklarını söyleyen başkan Fatih Çintimar, "Bir ülkede sporun adını yaymak istiyorsanız yol ve maraton koşularını yaygınlaştırmanız gerekir. Spor kültürünü yaygınlaştırmak için atletizmin yol koşullarını yapmak zorundayız. Çünkü yol koşuları herkesin katılabileceği bir spor dalı. Yol koşuları giderek büyüyor, belli bir disiplinde kontrol edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen özel yarışmalara 142 bin 236 kişinin katıldığını aktaran Çintimar, "Spor bilgi sistemine kayıtlı liglerimizde 30 bin 245 lisanslı sporcumuz var. Önümüzdeki dönem tüm yol yarışmalarının lisanslı koşulmasını istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Böylece aidiyet hisseden yarışmacı sayımız artacak. Organizasyonlarda emek veren herkese teşekkür ederiz. Tüm yarışmalarda göğüs sponsoru arayışımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Atletizm Birliği Yol Koşuları Direktörü Marko Vasic ise şunları kaydetti:

"8 yıldır Avrupa Atletizm Birliği'nde çalışıyorum ve Avrupa Atletizm Birliği olarak 51 ülkenin bağlı olduğu yol yarışmaları düzenliyoruz. Olimpik değerlere sahip çıkmalıyız. Bir kişinin izlediği futbol maçından sonra hayatı değişmez ama katılımcı olarak katıldığı bir spordan sonra hayatı değişebilir. Bu yarışmaları her ülkenin platformuna eklemek istiyoruz. Avrupa'daki tüm koşucularla iletişime geçmek için bir sistem hazırladık. Sporcuların verilerini tutabilmek ve onların bize kolayca ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu sayede iletişimi geliştirmek istiyoruz."