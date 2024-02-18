Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

18.02.2024 21:02  Güncelleme: 21:04
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

Taha Akgül, 11. kez Avrupa Şampiyonu
Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı
Kaynak: İHA

Taha Akgül, Romanya, Spor, Son Dakika

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