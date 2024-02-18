Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha, minderden 5-4 galip ayrılarak 4'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu ve toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

18.02.2024 21:09
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Taha Akgül Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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