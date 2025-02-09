Zagreb'de yapılan toplantıda UWW Teknik Komisyonu'na seçilen Başkan Taha Akgül, bunun Türk güreşi için önemli olduğuna dikkat çekti. Akgül, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Sayın Nenad Laloviç'e, Başkanvekili Rodica Maria Yahşi'ye ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi'ye teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği Teknik Komisyonu'na Seçildi - Son Dakika
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