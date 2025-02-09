Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği Teknik Komisyonu\'na Seçildi

Spor

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Komisyonu'na seçildi. Başkan Taha Akgül, Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'de UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Güreş Federasyonu Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya geldi.

Zagreb'de yapılan toplantıda UWW Teknik Komisyonu'na seçilen Başkan Taha Akgül, bunun Türk güreşi için önemli olduğuna dikkat çekti. Akgül, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Sayın Nenad Laloviç'e, Başkanvekili Rodica Maria Yahşi'ye ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi'ye teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.