Taha Akgül: 'Maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi' Taha Akgül güreşe bronz madalyayla veda etti - Son Dakika
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Taha Akgül: 'Maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi' Taha Akgül güreşe bronz madalyayla veda etti

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndan kazandığı bronz madalyanın ardından Ankara'ya döndü. 21 yıllık güreş kariyerine veda eden Akgül, hakemlerin kararıyla sonucun belirlendiğini söyledi. Akgül, 2028 Olimpiyatları'nda ülkenin tüm branşlarda başarıyı telafi edeceğine inandığını ifade etti.

12.08.2024 21:43
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- Taha Akgül: "Maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi"

Taha Akgül güreşe bronz madalyayla veda etti

ANKARA - Milli Güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarından kazandığı bronz madalyanın ardından Ankara'ya geldi. 21 yıllık güreş kariyerine veda ettiğini duyuran Akgül, "Çok ufak bir pasiviteyle maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi. Bir olimpiyat şampiyonluğu maçında böyle bir karar olmamalıydı" dedi.

3 kez dünya, 11 kez Avrupa ve 1 kez de olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Paris'te serbest stil 125 kilogramda üçüncülük maçına çıkan Taha, Kırgızistanlı rakibi Aiaal Lazarev'i 7-0 yenmeyi başardı. 33 yaşındaki milli sporcu galibiyetinin ardından ayakkabılarını çıkartarak güreşe veda ettiğini duyurmuştu.

Ankara'ya dönen Taha Akgül'ü havaalanında ailesi, kulüp arkadaşları, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu karşıladı. Kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Akgül, yaptığı açıklamada, "Benim için gerçekten çok zor bir olimpiyat oldu. Altın madalya için gerçekten iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Altın madalya için gereken her şeyi yaptık. Yarı final müsabakasını tarif etmişsinizdir. Çok ufak bir pasiviteyle maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi. Bir olimpiyat şampiyonluğu maçında böyle bir karar olmamalıydı. Finale giden yol böyle belirlenmemeliydi. Gönül isterdi ki altın madalyayla bu kariyeri sonlandırayım. Hamdolsun yaradana bana çok güzel başarılar nasip etti" diye konuştu.

"Ailemle vakit geçireceğim"

Güreş kariyerini sonlandırmasıyla artık kendisi için yeni bir hayatın başladığını söyleyen Akgül, "Artık biraz daha mütevazı bir şekilde ailemle vakit geçireceğim, dinleneceğim, kendime geleceğim. Ondan sonra ülkeme hizmet etme anlamında üzerime ne düşüyorsa vazifemi yerine getireceğim" şeklinde konuştu.

"2028 Olimpiyatlarında ülkemizin tüm branşlarda bunu telafi edeceğini düşünüyorum"

Olimpiyatlara gitmeden önce ülke tarihinim en iyi olimpiyatını geçireceklerini düşündüğünü dile getiren Akgül, "Bütün branşlarımız madalya almak için hazırdı ama bir şanssızlık oldu. Biz güreşte geçtiğimiz olimpiyatta 3, bu olimpiyatta 2 bronz madalya kazandık. Güreş her zaman altın madalyaya alışılmış bir branş. Çok başarılı sporcu kardeşlerimiz vardı. Gençliğin heyecanına yenilenler oldu, tecrübesizliğe yenilenler oldu. Olimpiyat havası gerçekten çok farklı ve genç bir takımımız var. Bu olimpiyatta böyle oldu. Olabilir, kazalar oluyor ama 2028 olimpiyatlarında ülkemizin tüm branşlarda bunu telafi edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taha Akgül: 'Maalesef sonucu hakemlerin kararı belirledi' Taha Akgül güreşe bronz madalyayla veda etti - Son Dakika

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