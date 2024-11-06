Taha Akgül: "Türk güreşi, yeniden şahlanış dönemini yaşayacak"

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, adaylığının genç sporcular üzerinde heyecan oluşturduğunu belirterek, "Türk güreşi, yeniden şahlanış dönemini yaşayacak" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak milli güreşçi Taha Akgül, bir restoranda gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adaylık sürecini, ülke güreşinin sorunlarını çözmek adına yaptığı çalışmalarla sürdürdüğünü dile getiren Akgül, "Taha Akgül'ün güreşin gerçek sorunlarına kalıcı çözüm aradığını görecekler. Hizmet etmek için buraya gelmiş diyecekler. Bunu çok kısa vadede söylettireceğim. İnşallah, ilk 6 aylık görev süremizde kendimizi kanıtlayacağız. Bu anlamda herkese söz veriyorum. Ben güreş sayesinde buralara geldim. İnşallah Federasyon Başkanı olduğumda da var gücümle ülke güreşimize hizmet edeceğim" diye konuştu.

"1 aylık süreçte 20 bin kilometreyi aşkın yol yaptık"

Ziyaret ettiği şehirlerde çok olumlu karşılandığını aktaran Taha Akgül, "Adaylık sürecimde yaklaşık 28 farklı şehirde 40'tan fazla kulübümüze ziyaret gerçekleştirdik. Oradaki sporcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Gittiğimiz yerlerde de hiyerarşiye uygun davrandık. İlk önce kulüp yöneticilerimiz ile görüştük. Kulüplerimizin bünyesinde yer alan sporcularımızın isteklerini, eksiklerini dinledik. Ziyaret ettiğimiz tüm şehirlerde belediye başkanlarımız ve valilerimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar, çok güzel bir teveccüh var. Son 1 aylık süreçte 20 bin kilometreyi aşkın yol yaptık. Tüm Anadolu'yu gezdik. Elimizden geldiğince genç sporcu arkadaşlarımızı hediyelerle sevindirmeye çalıştık. Bu durumun küçük sporcularımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Milli Takım eşofmanını giyebilmek onlar için çok değerli. Onların heyecanlarına tanık olduk. Kulüplerimizin de bizlere çok büyük ilgileri olduğunu gördük. Yöneticilerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve güzel. Şu anda bunları kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah federasyon başkanı olduktan sonra hiçbir sporcumuzu, antrenörümüzü ve kulübümüzü malzemesiz bırakmayacağız. Bunlar güreşin temel ihtiyaçlarıdır. Güreş, aslında pahalı bir spor dalı değildir. Güreşmek için bir spor ayakkabı bir mayo yeterlidir. Bu spor dalına gönül vermiş çocuklarımızın bunlara ihtiyacı var. Biz kendi dönemimizde inşallah bu görevimizi layığıyla yerine getireceğiz. Hiçbir kulübümüz malzemesiz, desteksiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

"2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı hedef koyacağız"

Göreve geldikleri durumda kısa vadeli ilk hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğuna değinen Taha Akgül, "Çok önemli projelerimiz var. Ülke güreşimizin temel problemleri var. Öncelikle bunlarla alakalı projelerimizi hayata geçireceğiz. Kulüplerimizin alt yapıda destekleri maalesef çok azaldı. Kulüplerimizi yeniden canlandırmak adına çalışmalarımız olacak. Bu bahsettiklerimizi düzgün bir şekilde yoluna soktuktan sonra güreşimizin temel olan büyük sorunlarına yöneleceğiz. Kısa vadede yapacağımız çalışmalarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hedef koyacağız. Elimizde iyi bir kadro da var aslında. Mevcut kadromuz, bizi olimpiyatlarda iyi yerlere götürebilir. Sporcularımızı özellikle yurt dışında bulunan ikili kamplarla performanslarını yukarı çekmeyi hedefliyoruz. En iyi motivasyonla onları olimpiyata hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Genç güreşçilerimiz, maddi anlamda farklı işlere yönelmek zorunda kalıyor"

Ülke güreşinin gelişimi için sporcuların maddi anlamda destek görmeleri gerektiğini söyleyen Akgül, "Uzun vadede hedeflerimiz 2032 Avustralya Olimpiyatları olacak. Alt yapıdan gelen güreş gönüllüsü çocuklarımız, maddi anlamda maalesef iyi durumda değiller. Verilen maaşların yeterli seviyede olmadığını görüyorum. Biz bu anlamda var olan kulüplerimizin imkanlarını iyi duruma getirmeyi, şubesi olmayan belediyelerimizde de inşallah yeni kulüpler açacağız. Biz bu iyileştirmeleri yapmazsak, çocuklarımız güreşi bırakarak asgari ücretli bir iş bulup çalışmak durumunda kalacaklar. Çünkü hayatlarını devam ettirmeleri için maddi anlamda desteklenmeleri gerekiyor. Güreş çok ağır bir spor. Herkes şampiyon olup bir yerlere gelemiyor. Çocuklarımız da bunun farkındalar. Farklı işlere yönelmek zorunda kalabiliyorlar. Biz bu konuda çalışmalar yaparak işleyişi düzgün bir hale getireceğiz" diye yorumladı.

"Türk güreşi, yeniden şahlanış dönemini yaşayacak"

Adaylığını açıklaması ile birlikte genç sporcularda heyecan oluşturduğunu vurgulayan Akgül, "Benim, ülke güreşini iyi temsil edeceğimi biliyorlar. İnşallah, vakti geldiğinde bunu onlara yaşatacağım. Adaylığım sürecinde camiaya bir heyecan geldi. Herkes merakla bekliyor. Bizim göreve gelmemizle birlikte sporcularımızın ve kulüplerimizin durumunun olumlu anlamda değişeceğini biliyorlar. Kampların heyecanının değişeceğini biliyorlar. Türk güreşi, inşallah yeniden şahlanış dönemini yaşayacak" dedi.

Seçim tarihi hakkında da konuşan TGF Başkan Adayı Taha Akgül, "Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimi bir ay daha ertelendi. Aralık ayının ikinci haftası gibi seçimimizi gerçekleştireceğiz. Öyle görünüyor. Bizim açımızdan sorun yok. Süreç bizim için zaten olumlu ilerliyor. Ertelenmeyle birlikte kulüplerimize yaptığımız ziyaretlere daha fazla zaman harcama şansımız oldu. Seçim tarihimiz tam olarak belli değil. Bakanlığımız bu konudaki son kararını verecek. İnşallah camiamıza hayırlı olur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL