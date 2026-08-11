Tahir Efe Şahin'den Dünya Sıralamasında Önemli Başarı - Son Dakika
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Tahir Efe Şahin'den Dünya Sıralamasında Önemli Başarı

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Serebral palsi ile mücadele eden Tahir Efe, masa tenisinde dünya sıralamasında ilk 25'e girdi.

Konya'da serebral palsiye iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde adından söz ettiren 13 yaşındaki milli sporcu Tahir Efe Şahin, 2,5 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği uluslararası başarılarla kendi klasmanında dünya sıralamasında ilk 25'e girmeyi başardı.

Kollarını ve bacaklarını etkileyen hastalığı nedeniyle ameliyat olan Tahir Efe, ailesinin ve doktorunun yönlendirmesiyle masa tenisine başladı.

Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Tahir Efe, kısa sürede çeşitli başarılar elde etti.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan Tahir Efe, bu yıl katıldığı organizasyonlarda da başarılı sonuçlara imza attı.

İspanya'da düzenlenen ITTF World Para Future Costa Brava Turnuvası'nda tek erkeklerde altın madalya, Sırbistan'da Para Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda ferdi ve çiftlerde altın madalya kazanan milli sporcu, Yalova'daki organizasyonda bronz, son olarak Kazakistan'da düzenlenen ITTF World Para Future Aktobe 2026 Turnuvası Tek Erkekler Klas 7 kategorisinde de bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl uluslararası organizasyonlarda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Tahir Efe, elde ettiği derecelerle kendi klasmanında 126 sporcunun arasından dünya sıralamasında 25. basamağa kadar yükseldi.

"Yeni başarılara ulaşmak için heyecan ve tutkuyla çalışmaya devam ediyorum"

Aralıksız 2,5 yıldır masa tenisi oynayan Tahir Efe Şahin, AA muhabirine, Türkiye ve Karatay Belediyesporu uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu mutluluğu anlattı.

Başarılarına yenilerini eklemek istediğini vurgulayan Tahir Efe, "Önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında, daha sonra 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalya almak istiyorum. Yeni başarılara ulaşmak için heyecan ve tutkuyla çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Disiplinli olması başarıyı getirdi

Antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç, Tahir Efe ile ilk çalışmaya başladıkları dönemde sporcunun fiziksel zorluklarının yanı sıra özgüven konusunda da çekinceleri bulunduğunu belirtti.

Tahir Efe'nin masa başında ayakta durmakta ve oyun sırasında bazı hareketleri yapmakta zorlandığını aktaran Kılınç, "Başlangıçta, 'Acaba bana gülerler mi, düştüğümde benimle dalga geçerler mi?' gibi içinde şüpheleri olan Tahir Efe vardı. Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdikçe özgüveni arttı. Tahir Efe'nin başarılarının yanı sıra sosyal hayattaki gelişimi beni daha çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Tahir Efe'nin en önemli özelliklerinden birinin disiplinli olması olduğunu vurgulayan Kılınç, sporcusunun elde ettiği başarıların ardından da çalışma düzeninden taviz vermediğini söyledi.

Sporcunun şimdiye kadar elde ettiği başarıları neticesinde dünya sıralamasında iyi yerlere geldiğini vurgulayan Kılınç, "Şu anda dünya sıralamasında ilk 25'in içine kendimizi atmış olduk. Tahir Efe kendi yarıştığı klasmanda şu an 25. sırada. İnşallah Paralimpik oyunlarına kadar olimpiyat kotasını alarak madalya için savaşmak istiyoruz. Bütün sporcularımızı sporla beraber hem ahlaklı hem de başarılı yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tahir Efe'nin takım arkadaşları Muhammet Emin ve Burcu Al da milli sporcunun çalışma azmi ve disiplininin kendilerine örnek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Efe Şahin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahir Efe Şahin'den Dünya Sıralamasında Önemli Başarı - Son Dakika

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