Tahir Kıran: "Bu durum düzelmezse Türk futbolunda deprem yaşanacak" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman ziyaretinde bulunan Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bir sonraki karşılaşmasında ev sahipliği yapacakları Giresunspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Kıran, hakem kararlarıyla Rizespor'a bir operasyon düzenlendiğini vurgulayarak, Giresunspor karşılaşmasında temiz bir müsabakaya çıkmak istediklerini ifade etti.

"Takımı sahadan çekmediğime pişman oldum"

Galatasaray maçı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray maçındaki kararları tartışmaya gerek yok. Tartışılacak bir karar yok. Ben zaten takımı neden sahadan çekmedim gerçekten pişman oldum. Türk futbolunda böyle bir rezalet bir daha da görülmez. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii ki futbol federasyonu bir yaptırım yapacaktır. Sonuçta bu insanların emeğini çalmak kolay iş değil. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK gereğini yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor"

Yaşanan sıkıntılar düzeltilmezse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacağını söyleyen Kıran, "Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır Çaykur Rizespor kulübüne operasyon yapılıyor. İnşallah bitecek diye düşünüyoruz. Bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz. Ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Bunun sebeplerini çözdüm. Neyin nereden geldiğini iyi biliyorum. Onlara bir zaman tanıyorum. Bu durumu düzelttiler düzelttiler, eğer düzeltmezlerse Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanacak" ifadelerini kullandı.

"Kimse hainlik damgası yemek istemez, herkes akıllı olsun"

Rizespor'a yapılanların yayın organlarında tartışılmadığının yanlış olduğunu bildiren Tahir Kıran, "O penaltı doğru mu, bu penaltı doğru mu diye konuşmaya artık gerek yok. Bizim maçlarımızı zaten bir canlı yayında yayınlıyorlar, bir de maçtan sonra bir kez yayınlıyorlar. Ne bir pozisyon konuşuluyor ne bir karar konuşuluyor. Örneğin Galatasaray maçında Gedson'un kaval kemiğine adam kramponun tabanıyla basıyor, tersine karar veriliyor. Bunu görüntülere dahi koymuyorlar. Çok enteresan işler oluyor. Ama Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendini kurtarır. Hak eden kazansın. Fakat artık memleketine, vatanına insanlar hizmet etsin. Memleketine, vatanına hizmet etmeyenler de benim için haindir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızla beraber Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacağız"

Rizespor taraftarına da çağrıda bulunan Kıran, taraftarlarından memnun olduğunu belirterek, "Taraftar için söylenecek bir şey yok. Onlar elinden geleni yapıyor. Taraftar takımına sahip çıkıyor ve bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu daha iyi gördüler. Bu saatten sonra taraftarımız Rizespor'a 5 elle değil 15 elle sarılacak. Bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Burası bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Elimizdeki tüm güçle Rizespor'umuza sahip çıkacağız. Rizespor'u hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz" dedi.

"Giresun'da bizim, Rize'de bizim"

28. hafta müsabakalarında evinde Giresunspor'u ağırlayacakları maç için konuşan Başkan Kıran, "Giresun maçına gelecek olursak onlarda sıkıntılı biz de sıkıntılıyız. İnşallah temiz bir maç olur. Hakem hatalarıyla maçın kaderi çizilmez diye umut ediyoruz. İnşallah yanlış kararların verilmeyeceği bir karşılaşma olur. Giresun da bizim takımımız, Rizespor da bizim takımımız" ifadelerini kullandı. - RİZE