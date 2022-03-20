Tahir Kıran: "İki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz" - Son Dakika
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Tahir Kıran: "İki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz"

20.03.2022 00:58
Tahir Kıran: "İki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz"

Trabzonspor maçının ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Bu iki şehir kardeş şehirdir.

Trabzonspor maçının ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Bu iki şehir kardeş şehirdir. Bu iki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında lider Trabzonspor'u 3-2'lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Rizespor-Trabzonspor maçı, bu iki kardeşin maçıydı. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Burada bazı nahoş söylemler oldu ama maçın sonunda Rizespor taraftarı kendine yakışanı yaptı. Trabzonspor'u alkışlayarak gönderdi. Özellikle buna değinmek istedim. Bu iki şehir kardeş şehirdir. Bu iki şehrin arasını hiç kimse ama hiç kimse açamaz. Biz bu köprüleri kuruyoruz. Allah'ın izniyle bu ilelebet böyle gidecek. Sadece bunu söylemek istedim, maçla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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