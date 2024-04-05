Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maçlık men cezaları onadı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncuların men cezalarını onadı - Son Dakika
Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi. Bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Altay Kulübü'nün her zaman zorlukların üstesinden geldiğini ve en kısa sürede zor durumun üstesinden geleceklerini ifade etti.
Türkiye Basketbol Ligi 32. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 98-72 mağlup etti. Maçın salonu Kocaeli Atatürk'te oynandı.
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