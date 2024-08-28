Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını kaldırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını kaldırarak, 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama kararı verdi.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Göztepe'nin PFDK'nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/17 - K.2024-2025/24 sayılı kararına karşı yaptığı olağanüstü toplantı talepli itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Göztepe'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Göztepe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213, 214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Göztepe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi." - İSTANBUL