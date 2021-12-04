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Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

04.12.2021 18:46

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında yaşanan olaylar sebebiyle İrfan Can Kahveci'ye verilen 2 maçlık cezaya ettiği itirazda karar verildi. Tahkim Kurulu, milli futbolcunun cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Futbol Federasyonu, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika
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