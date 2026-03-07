Tahkim Kurulu'ndan 24Erzincanspor Kararı - Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan 24Erzincanspor Kararı

07.03.2026 00:38
Tahkim Kurulu, 24Erzincanspor ile futbolcular arasındaki alacak uyuşmazlıklarını karara bağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 24Erzincanspor ile bazı eski futbolcuları arasındaki alacak uyuşmazlıklarına ilişkin itirazları karara bağladı.

Kurul, kulüp ile futbolcular Hüseyin Altuğ Taş, Hüsamettin Tut, Emre Sağlık ve Yunus Emre Kırdal arasındaki uyuşmazlıklarda daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından verilen kararları kaldırarak dosyaların yeniden değerlendirilmek üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gönderilmesine oy birliğiyle hükmetti.

Tahkim Kurulu, kulüp ile futbolcular Şamil Başaran ve Yasin Dülger arasındaki uyuşmazlıklarda ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvuruların reddedilmesine ve kararların onanmasına karar verdi.

Öte yandan kurul, futbolcular Kutsuay Emir Türen, Doğukan Tuzcu, Adem Metin Türk ve Muhammet Özkal ile ilgili dosyalarda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarını bazı yönlerden düzelterek onadı.

Kararlarda, söz konusu futbolculara ilişkin alacaklara uygulanacak faiz başlangıç tarihlerinin yeniden belirlenmesine hükmedildi.

Tahkim Kurulu'nun kararlarının gerekçelerinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Öte yandan rakamı açıkça belirtilen dosyalarda 24Erzincanspor'un kesinleşmiş/karara bağlanmış görünen borçları şöyle:

Kutsuay Emir Türen 190.428 TL maaş, 44.208 TL maaş toplam: 234.636 TL.

Doğukan Tuzcu 629.400 TL maç başı alacağı.

Adem Metin Türk 250.000 TL peşinat alacağı.

Muhammet Özkal 887.874,75 TL maç başı alacağı.

Toplam 2 milyon 1910 lira 75 kuruş. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

