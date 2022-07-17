Tahta araba yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Tahta araba yarışları nefes kesti

17.07.2022 15:49
Tahta araba yarışları nefes kesti

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz düzenlendi.

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz düzenlendi.

Bu sene 13. kez gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha renkli anlara sahne oldu. Tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, 13. kez Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi. Marangozlarda günlerce süren çalışmaların sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu. El emeği tahta arabaların yapılarak oluştuğu yarışmada 54'ü erkek 9'u kadın olmak üzere 63 kişi yarıştı.

Red Bull Formulaz etkinliğine Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarıştığı sırada arabası kırılan Okan Sarı, "Burası zor bir parkur, yarışırken arabayı kırdım. Geçen yıl da yine arabam kırılmıştı parkuru tamamlayamamıştım. Bir dahaki yıl daha iyi hazırlanman gerekiyor" dedi.

Final çizgisine yaklaşırken arabasının direksiyonu çıkan Mert Akıngül, "Direksiyon çıktığı için arabayı sürükleyerek finale taşımak zorunda kaldım. Şimdi arabamı tamir edeceğim bir üst grupta yarışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Redbull, Tunca, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahta araba yarışları nefes kesti - Son Dakika

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