Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, attığı gollerden çok yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor.
Balotelli'nin soyunma odasında takım arkadaşlarının canını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıktı. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odasına takım arkadaşlarının olduğu sırada torpil attığı görüldü.
İtalyan forvetin yaktığı torpilin patlaması sonrası neye uğradığını şaşıran futbolcuların o anlarda hayli korktuğu görülürken, Balotelli'nin hareketi ise çok konuşuldu.
Son Dakika › Spor › Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı - Son Dakika
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e benzerliği ile dikkat çeken bir garsonun o anları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, birbirinden komik yorumlarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.
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FIFA, 27 Şubat tarihinden itibaren Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı uygulayacak. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtığı davalar sonucunda alacaklarını ödemeyen kulüp, transfer tahtasını açmak için ödemeleri yapacak.
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