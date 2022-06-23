Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu

23.06.2022 15:09

TFF 2. Lig'de bir gün önce Uşakspor'dan ayrılan Ümit Karan, aynı ligde mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Kırmızı siyahlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Tecrübeli hoca, 1 gün sonra aynı ligde mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

"BU YOLU BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Açıklamalarda bulunan Ümit Karan, önünde önemli bir hedef olduğunu belirterek: "Ben hayatım boyunca futbol kariyerimde de yaptığım hocalık dönemlerinde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanın hedefi takımı üst lige çıkartmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya, en iyi kadroyu kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım, tüm Erzincan'a taraftara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Tüm desteğe ihtiyacımız var, seyircimiz arkamızda duracak. Bu yolu mutlaka beraber yürüyeceğiz, Erzincanspor için hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

1 günde takım değiştirdi! Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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