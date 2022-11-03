Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç yıldızını geri çağırmaya hazırlanıyor.

EMİR, FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

DEVRE ARASINDA GÖNDERMEYE SICAK BAKMIYORLAR

Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.