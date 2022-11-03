Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor

03.11.2022 18:22

Savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, sezon başında Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç yıldızını geri çağırmaya hazırlanıyor.

EMİR, FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

DEVRE ARASINDA GÖNDERMEYE SICAK BAKMIYORLAR

Göz-Göz'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Emir'in menajerliğini eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar 1308 Osmaneli Belediyespor 'U-11 Cumhuriyet Turnuvası'a katıldı 1308 Osmaneli Belediyespor 'U-11 Cumhuriyet Turnuvası'a katıldı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Hapisteki Selahattin Demirtaş, Elon Musk'a tweet attı: Mavik tik için para ödemesi gereken taraf siz olmalısınız
18:11 Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor
17:42 Konferans Ligi'nde hedef, grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna kalmak! İşte Başakşehir-Hearts maçının ilk 11'leri
17:30 AK Parti'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, kendisini ölümle tehdit eden kişinin ismini açıkladı
17:29 Imran Han'a suikast girişiminde bulunan saldırgandan ilk sözler: İnsanları yanlış yönlendiriyordu, onu öldürmek için elimden geleni yaptım
17:25 Cristiano Ronaldo ile TikTok'ta canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu
17:16 Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olarak belirlendi
17:03 Uzaya fırlatılan 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, dünyaya doğru ilerlemeye başladı! Her an Türkiye'ye düşebilir
15:51 Hırçın davranışlar sergiliyor, sudan korkuyor! Bitlis'te köpeğin ısırığına maruz kalan çocuk, kuduz nedeniyle yoğun bakıma alındı
12:35 Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı duygulandıran soru: Çocukluğum bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 18:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı takıma geri çağırmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement