Fatih Terim, Panathinaikos'un lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası sinirlendi - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Panathinaikos'un lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası sinirlendi

Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, takımının lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sinirlendi. Terim, soruya fazla yorum katıldığını belirterek tepki gösterdi.

26.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:23
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Bu sezon başında Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, takımının lig sonuncusu Kifisias ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin uzun tuttuğu soru sonrası sinirlendi.

"SORU MU BU?"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Terim, sahada bırakılan 2 puan için üzgün olduklarını söyleyen Terim, play-off maçlarında durumu düzelteceklerini söyledi.

Takımı Panathinaikos lig sonuncusuyla yenişemeyen Fatih Terim çileden çıktı: Soru mu bu?

Terim, bir gazeteci sorduğu soruya çok fazla yorum katınca sitem etti. "Çok fazla tecrübeniz var, futbolu bizden daha iyi biliyorsunuz. Fotis ve Bakasetas çok iyi iki oyuncu. İkisi oynadıkları alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?"sorusunu dinledikten sonra "Soru mu bu, soru değil mi bu? Estağfirullah, no problem..." dedi.

Takımı Panathinaikos lig sonuncusuyla yenişemeyen Fatih Terim çileden çıktı: Soru mu bu?

Ardından basın mensubunun sorusuna yanıt veren Terim "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Panathinaikos\'un lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası sinirlendi

Panathinaikos, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Panathinaikos'un lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası sinirlendi - Son Dakika

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