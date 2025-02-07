Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i konuk etti. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci devrede sahneye çıkan Al Shabab, rakibini 5-1 mağlup etti.
Al Shabab'ın gollerini Wesley Hoedt ve Abderrazak Hamdallah attı. Bu galibiyetle Al Shabab, puanını 32'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı.
Kulübün Başkanı Mohamad Almunajem, galibiyet sonrası oldukça memnun bir şekilde sahaya inerken Fatih Terim ile oyuncularını tebrik etti. Genç başkan, başarılı performansın devamı için prim sözü verdi.
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