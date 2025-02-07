Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i 5-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Al Shabab'ın puanı 32'ye çıktı ve ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı. Al Shabab'ın başarılı performansının ardından kulübün genç başkanı Mohamad Almunajem, sahaya inerek Fatih Terim ve oyuncularını tebrik etti. Başkan, takımın başarısını devam ettirmesi için prim sözü verdi.

07.02.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i konuk etti. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci devrede sahneye çıkan Al Shabab, rakibini 5-1 mağlup etti.

Al Shabab'ın gollerini Wesley Hoedt ve Abderrazak Hamdallah attı. Bu galibiyetle Al Shabab, puanını 32'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı.

PRİM SÖZÜ VERDİ

Kulübün Başkanı Mohamad Almunajem, galibiyet sonrası oldukça memnun bir şekilde sahaya inerken Fatih Terim ile oyuncularını tebrik etti. Genç başkan, başarılı performansın devamı için prim sözü verdi.

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yusuf ÇAKMAK:
    fato sever primi 66 43 Yanıtla
    Turgay uysal:
    parayı kim sevmez 0 0
  • Irem Dekin:
    bizim ülkede ki bu yaştaki çocuklar gelecek kaygısı yaşıyor çocuğun futbol takımı var 76 4 Yanıtla
  • Tony Montana:
    imPARAtor daha gondikleseler gitmez 35 10 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Denizbank’a yatır primi hacı vakkas 30 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Fatih Terim yakında da bunu Fatih Terim fonuna üye yapar Seçil Ersan içeride para lazım 24 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendi pok sanan geçen hafta ağlıyor du 10 3 Yanıtla
  • serkan kaya:
    uzaklarda olsan da çıldırtıyorsun kuşları İMPARATOR 7 2 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    oldu bizim gazoz işi ???????? 4 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    bebeye bak 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:21:46. #1.13#
SON DAKİKA: Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.