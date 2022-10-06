Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu

06.10.2022 10:30

Hull City'i satın alan iş insanı Acun Ilıcalı, Shota Arveladze'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunu Olimpiakos'un eski teknik direktörü Pedro Martins'e emanet edecek.

Hull City, Pedro Martins'te karar kıldı. Shota Arveladze'nin gönderilmesinin ardından arayışlara giren Hull City, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos'un eski teknik direktörüne teslim edilecek.

DERBİDEN ÖNCE AÇIKLANACAK

Martins'in, Acun Ilıcalı ile Salı günü Hull'a birlikte uçtuğu ve dün MKM Stadyumu'nda taraflar arasında görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi. Portekizli teknik adamın Wigan Athletic maçı öncesi bugün tekrar MKM Sdadyumu'na geleceği kaydedildi. Martins'in Atina'da birlikte çalıştığı ekibinden dört ismi de Hull City'ye getirmesi bekleniyor. Son görüşmelerden sonuç çıktığı takdirde Pedro Martins, pazar günü Huddsfield Town ile oynanacak Yorkshire derbisinden önce açıklanacak.

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PUAN ORTALAMASI YÜKSEK

Portekizli deneyimli teknik direktör, 4 yıl görev aldığı Yunan ekibinde 221 maçta 2.13 maç başına puan ortalaması yakaladı. Yorkshire temsilcisi,Championship'te 3 galibet ve 6 mağlubiyet ile 20.sırada yer alıyor. Takım 5 maçtır üst üste hiç galibiyet alamadı.

ACUN DA PAYLAŞTI

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, Hull City-Wigan Athletic maçı öncesi stadyumdan Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı.

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