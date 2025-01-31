Talas Belediyespor\'dan Enes Aslan, MKE Ankaragücü\'ne Transfer Oldu

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projelerinden 'Sporcu Fabrikası'nın bir parçası olan Talas Belediyespor altyapı takımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 2009 doğumlu sporcu Enes Aslan, Türkiye'nin önemli kulüplerinden MKE Ankaragücü takımına transfer oldu.

Talas Belediyespor'un kalesini 3 sezondur koruyan Enes Aslan, MKE Ankaragücü takımına transfer oldu. Sarı lacivertli forma altında birçok şampiyonluğa imza atan Aslan; "Burada çok büyük aile olduk. Bunun da sonuçlarını aldık ve almaya da devam ediyoruz. Benim burada yetişmemde büyük emekleri olan başta Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere, yönetimimize, hocalarıma çok teşekkür ederim. MKE Ankaragücü'nde Talas'ın ismini gururla temsil etmeye çalışacağım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın ise; "Gençlere yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını toplamaya devam ediyoruz. 100 ağartan projelerimiz arasında Sporcu Fabrikası vardı. Bu doğrultuda çocuklarımızın şampiyonlukları ile gururlanıyoruz. Şimdide Enes kardeşimiz Ankaragücü'ne transfer oldu. Başarısı daim olsun. İnşallah profesyonel liglere oyuncularımızı vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ