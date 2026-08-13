Talas'ta Yaz Spor Okulları Coşkusu - Son Dakika
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Talas'ta Yaz Spor Okulları Coşkusu

Talas\'ta Yaz Spor Okulları Coşkusu
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Talas'ta çocuklar, yaz tatilini sporla değerlendiriyor, uzman antrenörlerle yoğun bir ilgi var.

Talas'ta çocuklar ve gençler, yaz tatilini sporla değerlendiriyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nda yoğun katılım dikkat çekiyor.

Talas İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Farklı branşlarda gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de spor yaparak değerlendiriyor. Alanında uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Spor aracılığıyla disiplin, özgüven, takım ruhu, arkadaşlık ve fair-play gibi önemli değerlerin çocuklara kazandırılmasına katkı sağlanıyor.

Talas'taki spor tesislerinde sürdürülen çalışmalarla çocukların enerjilerini spora yönlendirmeleri ve sağlıklı, aktif bir yaşam alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor. Ailelerin de ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları, çocukların yaz dönemini verimli ve keyifli geçirmelerine imkan sunuyor. Yetkililer; organizasyona katkı sağlayan antrenörlere ve tesis personeline teşekkür ederken, çocuklarını sporla buluşturan ailelere de duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Talas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talas'ta Yaz Spor Okulları Coşkusu - Son Dakika

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