Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynadığı maçlarda 5 kırmızı kart gördü.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden ve sonrasında da Play-Off maçları oynayan Talasgücü Belediyespor 5 kez kırmızı kart gördü. 16 lig maçında 3 kez kırmızı kart gören Talasgücü Belediyesporlu futbolcular, 2 Play-Off maçında da 2 kez kırmızı kart gördü.

Talasgücü Belediyespor takımında kırmızı kart gören oyuncular şu şekilde:

Doğukan Çevik (Sivas Cumhuriyet maçında)

Ahmet Özden (Suvermez Kapadokya maçında)

Muzaffer İlhan (Elbistanspor maçında)

Tayfun Yanar (Arguvan Belediyespor maçında)

Yusuf Kılıç (Arguvan Belediyespor maçında) - KAYSERİ