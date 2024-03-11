TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 23. haftasında deplasmanda Edirnespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Edirne 25 Kasım Stadyumu
Hakemler: M. Mehmetcan Söylemez, Ömer Akman, Recep Gündüz
Edirnespor: Baver Kuçkar, Serhat Emirler, Tayfun Kırca, Abdulsamet Kırım, Mustafa Acun, (Ahmet Baykal dk. 78), Yunus Özdemir, (Atakan Serin dk. 66), Said Can Açıkalın, Uğur Ayhan, (Selim Şahin dk. 90+1), Haydar Deniz, Ahmet Keleş, Serhan Yılmaz, (İlhan Topatar dk.66)
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Mehmet Albayrak, (Ethem Balcı dk. 87), Murat Karadeniz, İbrahim Öztürk, Erkan Kapar, (Arda Belen dk. 67), Cem Özdemir, (Berkay Öztuvan dk. 66), Süleyman Çelik, (Ramazan Taş dk. 75), Cihan Aydın, Canberk Soykuvvet, Hasan Türkyılmaz, Ertuğrul Yıldırım
Gol: Uğur Ayhan (dk. 5 Penaltı) (Edirnespor)
Sarı kartlar: Ahmet Keleş, Ahmet Baykal (Edirnespor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Talasgücü Belediyespor Deplasmanda Mağlup Oldu - Son Dakika
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerin trafik kuralları ihlalleri kontrol edilerek uyarılarda bulunuldu. Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali, gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlandı ve herhangi bir asayiş olayı veya trafik kazası meydana gelmedi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen Futsal Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kültür Kırtasiye takımı, Gol Playstation karşısında kazandığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekti.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor. Yeni takımlardan biri olan Kayseri Ömürspor, rakiplerini mağlup ederek 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Takım, geleceğe umutla bakıyor.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Hacılar Erciyesspor'un gollerini Selahattin Enes Kılıç (1 penaltı) ve Bora Barlas (2 gol) attı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İzmit Belediyespor'a 69-74 mağlup oldu. Maçta Claudia Cuic 25 sayıyla öne çıktı.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde 926 araç kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye toplamda 188 bin 332 lira ceza kesildi. Ayrıca 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına ve konuk ettikleri takımlara sert eleştirilerde bulundu. Rakiplerin oyunu yavaşlattığını belirten Kartal, "Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dzeko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?