 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Talasgücü Belediyespor, forvet Akın Arıca ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Talasgücü Belediyespor, forvet Akın Arıca ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ikinci yarı öncesi forvet oyuncusu Akın Arıca ile yollarını ayırdı. Arıca, 16 maçta 3 gol kaydetmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Arıca'ya teşekkür edilirken, oyuncu da güzel anılar biriktirdiği Talasgücü Belediyespor'a teşekkür etti.

Talasgücü Belediyespor, forvet Akın Arıca ile yollarını ayırdı
12.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:01
Abone Ol

Talasgücü Belediyespor'da forvet Akın Arıca ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi forvet Akın Arıcan ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü oyuncu Akın Arıcan, bu sezon oynadığı 16 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. 2022-2023 sezonunda Talasgücü Belediyespor attığı goller ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Akın Arıcan, 1,5 yıl forması giydiği Talasgücü Belediyespor forması ile çıktığı 41 maçta toplam 16 gol attı. Talasgücü Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda pay sahibi olan profesyonel oyuncumuz Akın Arıcan'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Akın Arıcan ise; "Şampiyonluk ve birçok güzel duyguyu yaşadığım, güzel dostluklar biriktirdiğim, 1,5 sezon formasını terlettiğim Talasgücü Belediyespor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Her şey için teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, forvet Akın Arıca ile yollarını ayırdı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:26:59. #1.13#
SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor, forvet Akın Arıca ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement