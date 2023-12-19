Talasgücü Belediyespor, Malatya Arguvanspor\'u 3-0 mağlup etti

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Sercan Karaca, Yusuf Şimşek, Abdülkadir Yılmazoğlu
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Arda Belen, Erkan Kapar, Canberk Soykuvvet (Dk.90+3 Oğuzhan Turan), Arda Belen, Ramazan Taş (Dk.74 Taylan Özgün), Süleyman Çelik (Dk.85 Muhammed Emir), Emir Özsoy (Dk.86 Murat Demirezen), Akın Arıcan (Dk.90+3 Furkan İzin)
MALATYA ARGUVANSPOR: Özer Soylu- Semih İntepe, Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Musa Kavaklı, Ayhan Gençtürk (Dk.72 İbrahim Enes), Ferhat Canlı, Miraç Ölmez (Dk.87 Enes Savucu), Yağız Rüştü (Dk.78 Atakan Arslan), Abdulvahap Kaya (Dk.87 Özkan Tan), Musa Yüksel
GOLLER: Dk.49 Akın Arıcan, Dk.79 Süleyman Çelik, Dk.90+5 Taylan Özgün (Talasgücü Beldiyespor)
SARI KARTLAR: Abdulvahap Kaya, Merttcan Aşçı (Malatya Arguvanspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Malatya Arguvanspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
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