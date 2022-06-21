Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı

21.06.2022 08:36
Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor, geçen sezon Gerede 1970 Spor forması giyen orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz'ı transfer etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Talasgücü Belediyespor, geçen sezon Gerede 1970 Spor forması giyen orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz'ı transfer etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor dış transferde Bedirhan Danışmaz ile anlaştı. Kayseri'ye gelerek yeni takımı ile sözleşme imzalayan Bedirhan Danışmaz yeni sezonda sarı lacivertli takım mücadele edecek. 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz daha önce Boluspor, Sivasspor U21, Yeşilyurt Belediyespor, Karadeniz Ereğli BSK ve Gerde 1970 Spor formaları giydi.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gerede 1970 Spor ile başarılı bir sezon geçiren genç orta saha oyuncusu Bedirhan Danışmaz ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı - Son Dakika
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